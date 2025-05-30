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30 мая 2025, 19:32 Читати українською

Гривна не испытает резкой девальвации в ближайшее время — эксперт

Эксперт прогнозирует умеренную девальвацию гривны к доллару в краткосрочной и среднесрочной перспективе, опираясь на стабильность валютного рынка. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на комментарий ректора Международного института бизнеса, экс-замглавы НБУ Александра Савченко.

Эксперт прогнозирует умеренную девальвацию гривны к доллару в краткосрочной и среднесрочной перспективе, опираясь на стабильность валютного рынка.

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Стабильность благодаря помощи

Савченко пояснил, что основным фактором, сдерживающим резкие колебания гривны, являются значительные объемы международной финансовой поддержки. В апреле международные резервы НБУ выросли до рекордных $46,7 миллиарда (+10,1% в месяц) благодаря средствам от ЕС и Всемирного банка, что позволяет регулятору сглаживать валютные скачки.

Влияние внешней помощи

«Валютный курс сейчас формируется не столько экономикой — экспортом, импортом, эмиссией, — сколько зависит от объемов помощи со стороны наших западных партнеров. Достаточные объемы такой поддержки на нынешний год гарантированы. Поэтому курс относительно стабилен», — отметил экономист.

Курс евро и внешние факторы

По словам Савченко, курс евро зависит от кросс-курса евро по отношению к доллару на мировом рынке. «Сейчас ситуация для американской валюты немного лучше, чем несколько недель назад. Соответственно, и в Украине курс евро откатился от пиковых показателей конца прошлого месяца», — добавил он.

Прогноз на 2025 год

Эксперт считает, что до конца 2025 года девальвация гривны к доллару будет умеренной — курс может достичь 43 грн/$. Прогнозировать курс евро сложнее из-за влияния геополитики на кросс-курс, но значительных проблем на валютном рынке Савченко не ожидает, ведь основные контракты в Украине привязаны к доллару.

Источник: Минфин
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