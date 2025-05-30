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30 мая 2025, 19:05 Читати українською

SEC закрыла дело против Binance, судебное разбирательство официально завершено

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила судебный процесс против криптобиржиBinance и ее соучредителя Чанпена Чжао, подав 29 мая ходатайство о закрытии дела в федеральный суд в Вашингтоне. Об этом пишет Cointelegraph.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила судебный процесс против криптобиржи Binance и ее соучредителя Чанпена Чжао, подав 29 мая ходатайство о закрытии дела в федеральный суд в Вашингтоне.

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Детали иска

Иск, поданный в 2023 году, касался обвинений в нарушении законодательства о ценных бумагах, ненадлежащем управлении средствами клиентов и введении инвесторов в заблуждение. SEC согласилась закрыть дело с условием запрета на повторное представление, что означает его окончательное завершение.

Реакция Binance

Представители Binance в соцсетях назвали это решение важным шагом для криптоиндустрии, поблагодарив президента США Дональда Трампа и главу SEC Пола Аткинса за изменение регуляторной политики.

Предварительные расследования

Ранее, в ноябре 2023 года, Binance заключила соглашение с Министерством юстиции США, уплатив $4,3 млрд штрафа за нарушение санкционного законодательства и правил борьбы с отмыванием средств. Тогда Чанпен Чжао признал вину в отмывании денег, оставил должность CEO, а в апреле 2024 года получил четыре месяца заключения.

Источник: Минфин
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