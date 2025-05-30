Ощадбанк выделил Львову 668 миллионов гривен на инфраструктуру и энергоэффективность

Государственный Ощадбанк предоставил Львовскому городскому совету кредит в размере 668 миллионов гривен на пять лет для развития инфраструктуры города. Об этом пишет глава правления банка Сергей Наумов.

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Целевое использование средств

Кредитные средства используют для модернизации стратегической инфраструктуры Львова, в частности, дорог и объектов ЖКХ, с акцентом на повышение энергоэффективности. «Деньги пойдут на биогазовую станцию с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, электроподстанцию, котельную с подключением когенерационной установки и на инвестиции в компанию Львовтеплоэнерго», — уточнил Наумов.

Объем финансирования

Это уже второй кредит от Ощадбанка для горсовета за последние шесть месяцев. В общей сложности банк выделил Львову более 1,5 миллиарда гривен в рамках подписанных соглашений.