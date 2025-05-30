К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 мая: доллар на межбанке вырос, а евро подешевело
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 30 мая
|
Закрытие 30 мая
|
Изменения
|
41,51/41,54
|
41,56/41,60
|
5 /6
|
47,11/47,13
|
47,04/47,08
|
7/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 46,70 грн., а продают за 47,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 47,13−47,28 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
30.05.2025 = 41,5285 грн/$
02.06.2025 = 41,5261 грн/$
Оце так зріс… на -0,24коп.