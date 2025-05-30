НБУ ликвидировал должность начальника управления страхового рынка

Нацбанк ликвидировал должность начальника управления страхового рынка сразу после увольнения Ирины Сиренко с этой должности. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

Ирина Сиренко, занимавшая должность начальника управления надзора за страховым рынком в департаменте надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ, оставила работу 30 апреля 2025 г. по собственному желанию в связи с выходом на пенсию Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на НБУ.

После увольнения Сиренко НБУ убрал должность начальника управления надзора за страховым рынком по штатному расписанию центрального аппарата.

Изменения в структуре

В 2024 году Нацбанк ликвидировал департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, создав департамент надзора за небанковскими предоставлятелями финансовых услуг, который перебрал все функции предыдущего подразделения.