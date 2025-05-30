Санкции США заблокировали российские трасты в Лихтенштейне

Сотни трастов, связанных с россиянами, остались без руководителей в Лихтенштейне из-за американских санкций, что заморозило доступ к активам, включая яхты и недвижимость. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Масштаб проблемы

По данным двух источников, в Лихтенштейне зарегистрировано несколько сотен трастов, связанных с россиянами. После начала войны в Украине США ввели санкции против ряда лиц и их трастов, в частности против Геннадия Тимченко и владельца Volga Group, а также Владимира Потанина, президента холдинга «Интеррос».

Последствия санкций

Из-за риска попасть под санкции США многие директора покинули управление этими трастами. Как результат, 475 трастов оказались во взвешенном состоянии: 350 нуждаются в новых менеджерах, 40 находятся в процессе ликвидации, а для 85 не удалось найти руководителей или ликвидаторов.

Реакция Лихтенштейна

Этот кризис стал самым большим для Лихтенштейна с 2008 года, когда утечка данных банка LGT обнаружила уклонение от налогов. Правительство работает над разрешением ситуации, рассматривает централизованное управление трастами и усиление надзора, гарантируя, что активы не передадут подсанкционным лицам.