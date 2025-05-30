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30 мая 2025, 14:59 Читати українською

Арестованные квартиры будут выдавать ВСУ и ВПО — АРМА

АРМА планирует провести ряд конкурсов на управление арестованными жилыми помещениями, которые будут передавать украинским защитникам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и потерявшим жилье из-за войны. Об этом пишет глава АРМА Елена Дума.

АРМА планирует провести ряд конкурсов на управление арестованными жилыми помещениями, которые будут передавать украинским защитникам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и потерявшим жилье из-за войны.

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«Мы готовим серию конкурсов по управлению арестованными жилыми помещениями. Квартирами, которые новоизбранный управляющий будет по условиям договора передавать нашим защитникам, ВПЛ и на нужды тех, кто потерял жилье в результате войны», — заявила Елена Дума.

На сайте Агентства подчеркивают, что пилотный проект по передаче арестованных квартир военным станет очередным шагом АРМА в направлении эффективного использования преступных активов в пользу украинского общества и сил обороны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+40
Я_ __
Я_ __
30 мая 2025, 15:13
#
«Арештовані квартири видаватимуть ЗСУ та ВПО — АРМА»

СУПЕР! Але в наших реаліях, одразу виникає схема де депутат робить собі фіктивно УБД, потім підвищують штрафи для тих хто не хоче йти подихати за маєтки депутатів, потім через суд отримується рішення про примусове виселення з житла, так як в людини штраф накрапав якраз на розмір вартості квартири, ну і відселяють людину в умовний контейнер, ой, пардон, «будинок з контейнерів», все, готово. Ізі схема для збагачення депутатів :)

І все це робиться під «праведним» соусом «патріотичності», типу, ось, караємо «злочинців» і надаємо житло учасникам бойових дій (тут мова суто про тих, хто отримає УБД фіктивно, це спортсмени всякі, депутати, прокурори, судді, поліцаї, гобліни з тцк, короче кажучи всі ті хто біля кормушки зараз і отримує «спецпенсії»).
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0
LutyiPerets
LutyiPerets
30 мая 2025, 16:18
#
100 відсотків так і буде. Будь-яке «надавання» в нашій країні - це поле для корупції. Всім захисникам точно не вистачить. Тоді кому видавати ? Очевидно, тому, хто занесе більший хабар
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+25
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
30 мая 2025, 16:06
#
Влада зелених швондєров, шарікових і чугункіних!

«Мы к вам, профессор, и вот по какому делу!»

«Так как профессор Преображенский живёт и работает в семи комнатах, Швондер от имени собрания просит его добровольно отказаться от столовой и смотровой.»

«В семикомнатной профессорской квартире любимым местом Шарика стала кухня, которую он воспринимал как „главное отделение рая“.»
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