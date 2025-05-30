Арестованные квартиры будут выдавать ВСУ и ВПО — АРМА

АРМА планирует провести ряд конкурсов на управление арестованными жилыми помещениями, которые будут передавать украинским защитникам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и потерявшим жилье из-за войны. Об этом пишет глава АРМА Елена Дума.

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«Мы готовим серию конкурсов по управлению арестованными жилыми помещениями. Квартирами, которые новоизбранный управляющий будет по условиям договора передавать нашим защитникам, ВПЛ и на нужды тех, кто потерял жилье в результате войны», — заявила Елена Дума.

На сайте Агентства подчеркивают, что пилотный проект по передаче арестованных квартир военным станет очередным шагом АРМА в направлении эффективного использования преступных активов в пользу украинского общества и сил обороны.