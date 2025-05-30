Биткоин-фонд BlackRock собрал рекордные $6,3 миллиарда в мае на фоне торговых войн

Фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock Inc. в мае получил наибольший месячный приток капитала с момента запуска, поскольку биткоин достиг нового максимума, становясь популярным альтернативным активом. Об этом пишет Bloomberg.

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Рекордные поступления

За месяц фонд привлек $6,35 миллиарда чистых поступлений, что явилось рекордом с января 2024 года. Это увеличило активы под управлением до более чем $71 миллиарда, демонстрируя растущий интерес институциональных инвесторов к биткоину на фоне рыночной нестабильности.

Причины популярности

Эксперт по автоматизации торговли CoinPanel Кирилл Кретов пояснил, что спрос обусловлен поиском институциональных инвесторов регулируемых инструментов для вложений в биткоин из-за экономической неопределенности и инфляционных рисков. В частности, фонд BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio, фокусирующийся на фиксированном доходе, усилил свои инвестиции в iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Рост биткоина

В мае биткоин достиг исторического максимума в $111 980, чему способствовали регуляторные изменения, в частности прогресс в законодательстве США по стейблкоинам, а также геополитические и экономические риски, побуждающие инвесторов отходить от традиционных активов, таких как гособлигации США.

Влияние пошлин Трампа

С апреля рынки находятся в напряжении из-за повторного введения Трампом взаимных пошлин, воспринимаемых как угроза глобальной торговле и экономике. Это усилило опасения по поводу замедления роста, сделав биткоин привлекательным как средство сохранения стоимости, что может стимулировать дальнейший приток капитала в криптопродукты.