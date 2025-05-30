«Аврора» планирует получить $1 миллиард выручки в 2025 году

Украинская сеть мультимаркетов «Аврора» стремится добиться выручки в $1 миллиард по итогам 2025 года, а также рассматривает возможности для расширения на международных рынках. Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на заявление соучредителя компании Льва Жиденко во время Business Breakfast.

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Финансовые цели

В 2024 году «Аврора» уже достигла выручки в $1 миллиард с учетом НДС, а без нее планирует получить эту сумму в 2025 году. За первый квартал 2025 года выручка компании выросла на 32,5%, составив 10,6 миллиарда гривен, тогда как в 2024 году рост составил 42,5%, а выручка достигла 38,5 миллиарда гривен (без НДС).

Планы экспансии

Компания исследует возможность выхода на рынки стран, куда логистически удобно поставлять товары из Украины. «Мы смотрим, прежде всего, на те страны, которые географически близки, в которые логистически легче будет доставлять товар из Украины. Фокус на то, что в Украине — украинские производители на полках, в Румынии — румынские — дает очень хорошие результаты», — отметил Жиденко.

Стратегия на будущее

На следующие пять лет «Аврора» планирует развиваться как управленческая платформа, помогающая украинским производителям продвигаться как на внутреннем, так и на международных рынках.