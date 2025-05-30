Польский злотый, фунт стерлингов и чешская крона являются самыми популярными валютами среди украинцев, кроме доллара и евро, однако их доля в операциях остается незначительной. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на ответ Национального банка.
Не только доллары и евро: украинцы покупают польский злотый, фунт стерлингов и чешскую крону — НБУ
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Спрос на другие валюты в 2024 году
В 2024 году на покупку иностранных валют, кроме доллара и евро, приходилось всего 2,43% от общего объема. Лидером стал польский злотый с долей 1,45% ($377,4 млн в эквиваленте), за ним следуют фунт стерлингов — 0,35% ($90,86 млн) и чешская крона — 0,31% ($79,2 млн).
Тенденции 2025 года
В 2025 году доля других валют выросла до 2,59%, но доллар (71,5%) и евро (25,91%) остаются доминантными. Тройка лидеров среди других валют не изменилась.
Объемы продаж валют
По продаже в 2024 году доля других валют составила 4,18%, а в 2025 году — 3,85%. Самыми популярными остались польский злотый — 2,56% ($382 млн), чешская крона — 0,54% ($81 млн) и фунт стерлингов — 0,53% ($79 млн).
Источник: Минфин
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