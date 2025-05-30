Invest Talk Summit 2025: Итоги события, объединившего инвесторов Украины

24 мая Киев не спал — после очередной ночной атаки столица встретила утро с тревожными новостями. Тем не менее, несмотря на обстоятельства, одно из важнейших событий в сфере финансов и инвестиций всё же состоялось. Invest Talk Summit, организованный порталами Minfin.com.ua и Finance.ua, собрал десятки спикеров и сотни участников как офлайн, так и онлайн. Мероприятие не отменили и не перенесли — напротив, провели с чётким посылом: инвестор в Украине — это не только про деньги, это про силу, выдержку и стратегию будущего.

Ключевые темы с поправкой на Трампа

Этот саммит был про реальность. Не про теории и не про ожидания, а про то, что действительно происходит с деньгами, рынками, курсами и активами. Эксперты не уходили от сложных тем — наоборот, они разобрали вызовы на конкретные составляющие и предложили чёткие стратегии.

Макроэкономическая панель задала тон мероприятию: как изменится курс гривны? Что ждёт доллар после выборов в США? Как инвестору реагировать на глобальные тренды? Эксперты ICU, в частности Александр Мартиненко, говорили просто, конкретно и без иллюзий. Более подробно с темой можно ознакомиться [в этой статье].

Инвестиции в землю, которые ещё недавно казались сложным активом, прозвучали по-новому. Представители Zeminvest совместно с экономистами объяснили: даже в условиях войны этот рынок остаётся источником стабильного дохода. Они также подробно разобрали факторы, влияющие на капитализацию сельскохозяйственной земли. О том, станет ли 2025 год переломным для этого рынка, читайте [здесь].

Александра Никитина вышла на сцену не только как адвокат, но и как настоящая «спасительница» капитала. Её выступление было о том, как легко потерять инвестиции из-за незнания налогового законодательства — и как этого избежать.

Не менее содержательной оказалась и дискуссия о криптовалютах и нестандартных активах. Говорили откровенно — о мемкойнах, airdrop’ах, NFT, предметах искусства. Спикеры Михаил Пацан и Роман Кушнир доказали: даже с нестабильными активами можно строить прибыльные модели — если подходить к этому с умом.

Кульминацией стали истории успехов и провалов инвесторов. Среди спикеров — Олесь Вареник, Елена Набатова и другие практики, которые честно делились своими ошибками и выводами. Это был момент, когда зал затаил дыхание: каждая история звучала узнаваемо, а каждый урок казался личным.

Отдельное место на саммите заняла благотворительность. В течение дня был проведён аукцион, в ходе которого удалось собрать 35 000 грн для нужд мобильного военного госпиталя. Участники активно включались, донатили, поддерживали. Это стало ещё одним подтверждением: инвесторы — это не только про капитал, но и про ценности.

Партнёры саммита

Генеральный партнер ICU — независимая инвестиционная группа, лидер рынка брокерских, депозитарных и управленческих услуг.

Своего спикера и лектор на курсе «Опционы для портфельного инвестора» Богдана Сидоренко поддержал Биржевой университет — центр с курсами 5 уровней сложности, где профессионально учат украинцев зарабатывать на фондовом рынке.

Партнер по земельным инвестициям — Zeminvest, гарантирующий доходность и сопровождение в сфере управления земельными активами.

Invest Talk Summit уже давно не является просто конференцией. Это ежегодная точка сбора для украинских инвесторов, место силы, знаний и решений. Здесь рождаются идеи, строится стратегия, закладывается уверенность в завтрашнем дне.