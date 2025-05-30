Переговоры между США и Китаем остановились, нужен диалог Трампа с Си Цзиньпином — Бессент

Торговые переговоры между США и Китаем зашли в тупик, и для прорыва может потребоваться прямой разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет Bloomberg.

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Сложности в переговорах

По словам Бессента, переговоры «кое-что застопорились». В этом месяце в Швейцарии он участвовал во встрече с китайскими представителями, где стороны договорились снизить пошлины, превышающие 100%, на товары друг друга. Однако для окончательного прогресса необходимо участие лидеров обеих стран.

Ожидания и предварительные контакты

Министр отметил, что новые встречи с китайской стороной планируются в ближайшие недели. В последний раз Трамп и Си общались в январе перед инаугурацией Трампа. После переговоров в Женеве в середине мая Трамп планировал поговорить с Си до конца недели, но звонок так и не состоялся, что усилило напряжение между странами.

Прочие торговые сделки

Бессент также добавил, что США близки к завершению нескольких крупных торговых соглашений, включая Японию, переговоры с которой запланированы на пятницу в Вашингтоне.