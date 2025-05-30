Курс валют на 30 мая: евро выросло на наличном рынке

В пятницу на наличном рынке курс доллара в продаже прибавил 2 копейки. Евро выросло на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро преодолевало копейку в покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,73 грн. Евро покупают за 46,70 грн., а продают за 47,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,13−47,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,51−41,54 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,11−47,13 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты