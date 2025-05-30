Цены на нефть снизились из-за восстановления пошлин Трампа

Фьючерсы на нефть Brent и WTI подешевели на фоне решения апелляционного суда США возобновить пошлины Дональда Трампа, а также из-за ожидания роста добычи ОПЕК+ в июле. Об этом пишет Reuters.

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Динамика цен

Нефть Brent потеряла 31 цент (0,48%), опустившись до $63,84 за баррель, а WTI подешевела на 31 цент (0,51%), составив $60,63 за баррель. С начала недели оба контракта снизились на 1,5%. В целом со 2 апреля, когда Трамп объявил «День увольнения» и ввел новые пошлины, цены на нефть упали более чем на 10%.

Решение суда и его влияние

Федеральный апелляционный суд возобновил действие пошлин Трампа, отменив решение торгового суда, блокировавшее их широкое применение. В четверг это повлекло за собой падение цен на нефть более чем на 1%, ведь инвесторы оценивают последствия. Аналитики отмечают, что неопределенность сохранится из-за продолжающихся судебных споров.

Ожидание от ОПЕК+

Падение цен также связано с прогнозами роста предложения: на субботней встрече восьми стран ОПЕК+ могут принять решение о повышении квот. Это происходит на фоне излишка нефти в 2,2 миллиона баррелей в сутки, что, по оценкам JPMorgan, может держать цены в текущем диапазоне до конца года, а затем снизить их до $50 за баррель.