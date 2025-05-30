Украинский единорог Grammarly привлек $1 миллиард от фонда Customer Value Fund (CVF) компании General Catalyst, чтобы усилить свои позиции на рынке через go-to-market финансирование. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании.
Украинский единорог Grammarly получил $1 миллиард от General Catalyst для развития
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Использование средств
Полученные средства будут направлены на расширение продаж, маркетинговые инициативы и стратегические приобретения, которые помогут компании привлечь новых клиентов и расширить функционал продукта.
Показатели компании
Grammarly ежедневно использует более 40 миллионов человек, а годовой доход компании превышает $700 миллионов, отметили в компании.
Источник: Минфин
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