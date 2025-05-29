К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упал на 30 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 29 мая: евро на межбанке упал на 30 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 29 мая
|
Закрытие 29 мая
|
Изменения
|
41,53/41,57
|
41,51/41,54
|
2 /3
|
46,82/46,85
|
47,12/47,15
|
30/30
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,75 грн. Евро покупают за 46,60 грн., а продают за 47,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,10−47,28 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
mezhbank
29 мая 2025, 17:20
#
Міжбанк:
Курси від банків: 47.1263 / 47.152 грн за євро.
Торги по євро завершено.