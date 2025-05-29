Американская Apple Inc. в рамках крупного ребрендинга изменит подход к названиям своих операционных систем, в результате после iOS 18 выйдет не iOS 19, а сразу iOS 26, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Apple планирует выпустить вместо iOS 19 сразу iOS 26
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Детали
По их словам, следующие операционные системы Apple будут идентифицироваться по году, а не по номеру версии, и поэтому текущая iOS 18 уступит место iOS 26.
Другие обновленные ОС компании будут называться iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.
Собеседники агентства отметили, что нововведение призвано упростить идентификацию систем, ведь нынешние названия «могут сбивать с толку клиентов и разработчиков».
Источники агентства уточнили, что компания объявит о ребрендинге на Всемирной конференции разработчиков 9 июня.
Bloomberg отмечает, что новый подход Apple напоминает те, что уже используют Microsoft и Samsung Electronics. В 1995 году Microsoft перешла на наименование основных ОС по году запуска, выпустив Windows 95, а затем Windows 98 и Windows 2000. В 2020 году Samsung переименовал свою флагманскую линейку телефонов Galaxy S, перейдя на Galaxy S20.
Но есть и отличие — Apple в названиях ОС будет использовать предстоящий год, а не текущий. И поэтому ее следующие операционные системы выйдут примерно в сентябре 2025 года, но будут названы по 2026-му.
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