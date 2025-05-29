Счетная палата обнаружила в Фонде госимущества отклонений в 16,5 миллиарда

Результаты аудита Фонда государственного имущества выявили занижение в его консолидированной финансовой отчетности общей суммы долгосрочных финансовых инвестиций и собственного капитала почти на 16,5 млрд грн.

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В чем причина

Это произошло из-за неучета показателей предприятий из сферы управления Фонда и стало основой для выражения аудиторами негативного мнения.

«Речь идет не о хищении, не об ущербе, нанесенном государству, или признаках мошенничества, а об отклонениях в бухгалтерском учете», — подчеркнул член Счетной палаты Геннадий Плис.

«Счетная палата приняла отчет по результатам финансового аудита Фонда государственного имущества Украины за 2024 год. Ответственный за контрольное мероприятие — член Счетной палаты Геннадий Плисс. Это первый финансовый аудит ФГИУ, проведенный в соответствии с международными стандартами», — говорится в сообщении.

«Фонд государственного имущества не формировал и не подавал в Министерство финансов и Министерство экономики консолидированной финансовой отчетности по более чем 2 тыс. госпредприятий, которые находятся в его сфере управления», — сообщила Счетная палата.

Существенным выявленным недостатком является тот факт, что ФГИ осуществлял переоценку основных средств одной группы неоднократно. Это повлияло на полноту и достоверность раскрытия информации в консолидированной отчетности Фонда и его контролируемых субъектов.

«Сейчас в отчетности отражены активы одной группы, оцененные по разным подходам: переоценены и непереоценены. К примеру, региональное отделение ФГИУ по Винницкой и Хмельницкой областях дооценило здание, расположенное в Виннице, на 15,6 млн грн, тогда как многоэтажное здание ФГИУ в гривне ПЦУ в центре Киева оценено».