Модель Хейли Бибер продала свой косметический бренд за $1 млрд

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Детали

Сумма сделки включает $800 млн, выплачиваемых акционерам Rhode наличными и акциями, а также дополнительные $200 млн в виде бонусов при выполнении определенных условий, связанных с будущими результатами компании. Закрытие сделки ожидается до конца 2025 года.

В своих соцсетях Бибер назвала соглашение «началом новой главы» для Rhode.

Другие соучредители и топ-менеджеры также продолжат работу в компании после продажи бренда.

«Партнерство с e.l.f. Beauty дает нам уникальную возможность расширить ассортимент инновационных продуктов и увеличить глобальное присутствие бренда», — отметила она.

В e.l.f. Beauty охарактеризовали Rhode как «перспективный бренд с мощным потенциалом роста».

Напомним

Rhode, основанный в 2022 году, получил известность благодаря бальзамам для губ, активно продвигаемым блогерами в TikTok. Годовой объем продаж бренда тогда превысил $200 млн.

e.l.f. Beauty, публичная компания, демонстрирует стабильный рост: в 2025 финансовом году продажи выросли на 28%, скорректированная EBITDA увеличилась на 26%.

По данным Investing.com, компания сохраняет траекторию роста на протяжении 25 кварталов подряд, что является рекордом для косметической индустрии. Сделка позволит e.l.f. усилить позиции в премиум-сегменте, сохраняя при этом доходность.