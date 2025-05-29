В Украине существует более 50 тысяч ФЛП, вовлеченных в противоправные схемы — БЕБ

В Украине существует более 50 тысяч ФЛП, вовлеченных в противоправные схемы. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук.

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По его словам, использование таких счетов в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить снизить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно.

Для эффективного противодействия таким возможным потерям бюджета в БЭБ предлагает совместно с ГНС и Финмоном создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

«У нас уже есть общие положительные наработки в этой сфере, поэтому хотелось бы их масштабировать. Создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы», — отметил Ткачук.