Из-за международных санкций россия потеряла около $450 млрд доходов от своего энергетического сектора, а две трети ликвидных активов Фонда национального благосостояния уже израсходованы. Об этом заявил старший военный советник постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ подполковник Джобби Риммер, пишет «Укринформ».
Стало известно, сколько рф потеряла доходов от энергоресурсов
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«россия продолжает эскалацию конфликта, и это имеет все более серьезные экономические последствия для ее населения: базовая учетная ставка в россии возросла до 21%, что свидетельствует о глубокой финансовой нестабильности; 40% бюджета рф в 2025 году направлено на оборону; впервые со времен СССР оборонные расходы; благосостояние уже потрачено; из-за международных санкций россия потеряла ориентировочно $450 млрд доходов от энергетического сектора», — заявил Риммер.
По его словам, такая политика свидетельствует о том, что кремль сознательно ставит войну выше благосостояния собственного народа. «Выбор кремля ведет к обнищанию россии», — убежден он.
Подполковник Риммер также подчеркнул, что, несмотря на заявления путина о «мире», россия демонстрирует полное отсутствие намерения к переговорам, свидетельством чего являются последние массированные воздушные атаки на украинские города.
Он подчеркнул, что Соединенное Королевство остается решительным в поддержке Украины, в частности, из-за экономической, военной и дипломатической помощи.
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