Из-за международных санкций россия потеряла около $450 млрд доходов от своего энергетического сектора, а две трети ликвидных активов Фонда национального благосостояния уже израсходованы. Об этом заявил старший военный советник постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ подполковник Джобби Риммер, пишет «Укринформ».

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«россия продолжает эскалацию конфликта, и это имеет все более серьезные экономические последствия для ее населения: базовая учетная ставка в россии возросла до 21%, что свидетельствует о глубокой финансовой нестабильности; 40% бюджета рф в 2025 году направлено на оборону; впервые со времен СССР оборонные расходы; благосостояние уже потрачено; из-за международных санкций россия потеряла ориентировочно $450 млрд доходов от энергетического сектора», — заявил Риммер.

По его словам, такая политика свидетельствует о том, что кремль сознательно ставит войну выше благосостояния собственного народа. «Выбор кремля ведет к обнищанию россии», — убежден он.

Подполковник Риммер также подчеркнул, что, несмотря на заявления путина о «мире», россия демонстрирует полное отсутствие намерения к переговорам, свидетельством чего являются последние массированные воздушные атаки на украинские города.

Он подчеркнул, что Соединенное Королевство остается решительным в поддержке Украины, в частности, из-за экономической, военной и дипломатической помощи.