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29 мая 2025, 15:37 Читати українською

Международный рынок: Доллар растет после решения суда США, евро падает

Доллар СШАвырос в четверг, восстановившись после того, как суд заблокировал импортные тарифы президента Дональда Трампа на другие страны, поскольку трейдеры ожидают меньше торговых препятствий для экономики США.

Доллар СШАвырос в четверг, восстановившись после того, как суд заблокировал импортные тарифы президента Дональда Трампа на другие страны, поскольку трейдеры ожидают меньше торговых препятствий для экономики США.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДоллару помогло решение судаДоллар продолжил свое недавнее восстановление третью сессию подряд после того, как Суд США по международной торговле постановил, что Трамп превысил свои полномочия в планах по торговым тарифам.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доллару помогло решение суда

Доллар продолжил свое недавнее восстановление третью сессию подряд после того, как Суд США по международной торговле постановил, что Трамп превысил свои полномочия в планах по торговым тарифам.

Суд Манхэттена постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который Трамп использовал для своей тарифной программы, не давал президенту достаточных полномочий для введения тарифов, и что окончательное решение остается за Конгрессом.

Белый дом немедленно обжаловал это решение.

Хотя доллар выиграл от этого постановления, юридические процедуры, последовавшие за решением в среду, вероятно, увеличат рыночную неопределенность.

Стратеги Goldman Sachs заявили, что решение блокирует повышение эффективных тарифов на 6,7 процентных пункта, но подчеркнули, что «это решение представляет собой неудачу для тарифных планов администрации и увеличивает неопределенность, но может не изменить окончательный результат для большинства основных торговых партнеров США».

К ним относятся Раздел 122 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить тарифы до 15% на 150 дней, и Раздел 301, который не ограничивает уровни тарифов или их продолжительность.

«Мы ожидаем, что Белый дом объявит аналогичный общий тариф, используя Раздел 122 (Закона о торговле 1974 года)», — заявили в Goldman.

В списке данных — второе чтение по ВВП США и еженедельные заявки на пособие по безработице, а среди выступающих представителей ФРС — президент Банка Ричмонда Томас Баркин, глава Федерального банка Чикаго Остин Гулсби и глава Банка Далласа Лори Логан.

«Лучший сценарий для DXY, вероятно, это рост на 1,6% до 102,00 — но это не будет происходить по прямой линии, и условия останутся нестабильными», — заявили аналитики ING в своей записке.

Евро снижается

В Европе EUR/USD торговалась на 0,1% ниже на уровне 1,1283, при этом единая валюта отступила после того, как решение суда переоценило перспективы роста США и премию за риск, связанную с долларом.

«Мы думаем, что глобальные управляющие активами действительно испытали шок в апреле и серьезно рассматривают свои коэффициенты хеджирования доллара», — заявили в ING. «Но новостной фон умеренно поддерживает доллар, и существует сценарий, при котором EUR/USD может вернуться к области 1,1050 — что соответствует нашим базовым взглядам на этот год, согласно которым EUR/USD движется в диапазоне 1,10−1,15».

GBP/USD торговалась практически без изменений на уровне 1,3472, на пути к месячному росту чуть более 1%, поскольку повышенная инфляция удерживает Банк Англии от значительного снижения ставок.

Иена снижается на фоне улучшения настроений к риску

В Азии USD/JPY выросла на 0,1% до 144,96, после кратковременного достижения двухнедельного максимума, при этом безопасная иена пострадала, поскольку настроения к риску получили поддержку от решения суда США.

USD/CNY торговалась на 0,1% ниже на уровне 7,1879, после того как на прошлой неделе она опустилась до шестимесячного минимума.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cepren
Cepren
29 мая 2025, 17:05
#
Вже все змінилося…Поки ви писали Євро 1,1353
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