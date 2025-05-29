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29 мая 2025, 15:17 Читати українською

Пенсионный фонд будет напрямую платить заведениям, где живут ВПЛ

С начала войны одной из самых острых проблем для украинцев, вынужденных покинуть собственные дома, стала проблема жилья. Для ее решения в стране введен ряд инструментов и программ. Один из них — бесплатное проживание ВПЛ в помещениях, предоставляемых для этого военными администрациями и местными властями.

С начала войны одной из самых острых проблем для украинцев, вынужденных покинуть собственные дома, стала проблема жилья.

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С 1 января 2025 г. эта программа была передана от Миннацединства в Министерство социальной политики.

Правительство усовершенствовало и значительно упростило этот инструмент, внеся ряд изменений, разработанных Минсоцполитики, в Постановление КМУ 261.

«Поддержка внутренне перемещенных лиц, в частности обеспечение жильем, является приоритетом государства. Этим решением мы создали очень простой и прозрачный механизм взаимодействия между учреждениями, в которых безвозмездно живут ВПЛ, и государством. Теперь все обмены информацией будут цифровыми, без лишних отчетов и других бумаг, администратором выплат будет выступать Пенсионный фонд, который имеет мощную ИТ-систему, а вопрос задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед этими учреждениями будет закрыт», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Теперь:

  • Процедура будет более эффективна. Функция выплат передается Пенсионному фонду. Выплаты будут осуществляться непосредственно заведениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти заведения.

  • Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут ежемесячно, без задержек.

  • Форма собственности заведения не будет иметь значения, то есть расширяется перечень учреждений и организаций, которые смогут получить компенсацию.

  • Компенсация будет осуществляться на каждый ВПЛ, который размещается в заведении (исходя из социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения твердым топливом), аналогично программе жилищных субсидий. Это означает, что чеки оплаты услуг, квитанции, отчеты, которые были предусмотрены ранее, больше не потребуются.

  • За назначением компенсации заведения смогут начать обращаться в Пенсионный фонд уже с июля 2025 года. Она будет выплачиваться ежемесячно, до 10 числа каждого месяца (с учетом задолженности за май и июнь).

  • За период с января по апрель 2025 года финансирование будет проведено по переходному механизму: учреждения должны обратиться в органы социальной защиты с информацией о задолженности, после чего она будет погашена разовой выплатой из государственного бюджета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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