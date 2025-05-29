Пенсионный фонд будет напрямую платить заведениям, где живут ВПЛ

С начала войны одной из самых острых проблем для украинцев, вынужденных покинуть собственные дома, стала проблема жилья. Для ее решения в стране введен ряд инструментов и программ. Один из них — бесплатное проживание ВПЛ в помещениях, предоставляемых для этого военными администрациями и местными властями.

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С 1 января 2025 г. эта программа была передана от Миннацединства в Министерство социальной политики.

Правительство усовершенствовало и значительно упростило этот инструмент, внеся ряд изменений, разработанных Минсоцполитики, в Постановление КМУ 261.

«Поддержка внутренне перемещенных лиц, в частности обеспечение жильем, является приоритетом государства. Этим решением мы создали очень простой и прозрачный механизм взаимодействия между учреждениями, в которых безвозмездно живут ВПЛ, и государством. Теперь все обмены информацией будут цифровыми, без лишних отчетов и других бумаг, администратором выплат будет выступать Пенсионный фонд, который имеет мощную ИТ-систему, а вопрос задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед этими учреждениями будет закрыт», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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