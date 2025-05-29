BlackRock планирует приобрести примерно 10% акций Circle в рамках IPO

Компания Circle — эмитент стейблкоина USDC — планирует провести первоначальное публичное размещение акций (IPO), в ходе которого BlackRock рассматривает возможность приобретения около 10% акций компании. Об этом пишет incrypted.

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Что известно

По данным журналистов, Circle вместе с другими акционерами, в том числе соучредителем и CEO Джереми Аллейром, намерена привлечь до $624 млн.

Еще одной весомой инвестицией может стать участие Ark Investment Management во главе с Кэти Вуд, подавшей заявку на покупку акций на сумму до $150 млн, говорится в заявлении. Ожидается, что спрос на акции Circle в рамках IPO превысит предложение несколько раз. Закрытие сделки запланировано на 4 июня, отметили в Bloomberg.

«Структура сделки может быть изменена, BlackRock может покупать акции через специализированную структуру или другое связанное предприятие или отказаться от сделки», — говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении сказано, что Circle Reserve Fund, управляющий резервами стейблкоина USDC, по состоянию на 22 мая оценивался в $53,5 млрд. Согласно заявлениям компании, около 90% этих резервов размещены в управляемом BlackRock фонде.

Напомним

27 мая 2025 года Circle подала заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания планирует привлечь до $624 млн путем продажи 25 млн акций.