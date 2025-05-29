Главу Нацбанка Словакии Казимира признали виновным во взяточничестве

Члена Совета руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Национального банка Словакии Петера Казимира признали виновным во взяточничестве. Ему присудили штраф в размере 200 000 евро ($225 380). Об этом пишет Bloomberg.

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Если Казимир не заплатит штраф, его ждет один год лишения свободы. Это первый случай, когда действующий глава центробанка Словакии получает приговор по уголовному делу.

Напомним

56-летний Казимир был обвинен в том, что еще в должности министра финансов он дал взятку в размере 48 000 евро высокопоставленному налоговому чиновнику, чтобы ускорить возврат НДС отдельным компаниям.

Сам Казимир отрицает обвинения. Его адвокаты уже заявили, что будут рекомендовать подавать апелляцию.

Несмотря на приговор, Казимир остается в должности — его полномочия официально завершаются 1 июня.