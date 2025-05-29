Solana борется с медвежьим давлением — это начало? Hyperliquid и XYZVerse предлагают 380%

Цена Solana падает, что вызывает вопросы о возможном более глубоком снижении. Между тем, Hyperliquid и XYZVerse демонстрируют признаки огромной прибыли, до 380%. Является ли это новой возможностью на фоне проблем Solana? В этой статье мы рассмотрим, что происходит и что это может означать для тех, кто следит за рынком.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предпродажи $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей большой мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество превыше всего

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает их одними из крупнейших в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цен и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Аирдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества.

Solana (SOL)

Solana в настоящее время торгуется в диапазоне от 161,00 до 189,03 долларов. За последнюю неделю его цена выросла на 3,20%. За последний месяц она выросла на 17,51%. Однако за последние шесть месяцев она снизилась на 26,82%. Это свидетельствует о краткосрочном росте, но о более длительном снижении.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние близки друг к другу и составляют 175,61 и 175,16 доллара. Индекс относительной силы находится на уровне 38,48, что указывает на то, что монета не перекуплена. Низкий уровень стохастика (6,524) указывает на потенциал для роста. Уровень MACD отрицательный (-0,3175), что может сигнализировать о медвежьем тренде.

Solana сталкивается с сопротивлением на уровне 202 долларов и более сильным сопротивлением на уровне 230 долларов. Если она пробьет эти уровни, то может значительно вырасти. С другой стороны, поддержка находится на уровне 146,24 доллара и далее на уровне 118,21 доллара. Если цена опустится ниже этих точек, она может упасть еще ниже. Судя по данным, Solana может двигаться вверх к уровням сопротивления, потенциально увеличившись примерно на 20% от текущего диапазона.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) является одним из лидеров криптовалютного рынка. За последние шесть месяцев его цена взлетела на 1328%. За последний месяц она подскочила на 105%, а только за последнюю неделю выросла на 34%. В настоящее время HYPE торгуется в диапазоне от 29,65 до 44,01 доллара, демонстрируя значительную волатильность и интерес со стороны инвесторов.

Технические индикаторы указывают на потенциальный рост. Индекс относительной силы составляет 39,47, что ниже уровня перекупленности, что указывает на возможность роста. Осциллятор Стохастик на уровне 20,72 также указывает на то, что актив не перекуплен. Однако отрицательный уровень MACD -0,4567 может сигнализировать о краткосрочной медвежьей тенденции.

HYPE сталкивается с сопротивлением на уровне 48,91 доллара. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на уровне 63,27 доллара. Поддержка находится на уровне 20,19 доллара, а далее — на уровне 5,83 доллара, что обеспечивает защиту в случае падения цены. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, около 36 долларов, что указывает на консолидацию. Учитывая недавний рост и эти индикаторы, цена HYPE может вырасти, но ключевую роль будут играть уровни сопротивления.

Заключение

В то время как SOL и HYPE демонстрируют многообещающие результаты в бычьем рынке 2025 года, XYZVerse (XYZ) выделяется, ставя целью роста за счет объединения спортивных фанатов в уникальной экосистеме мемкоинов.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse