Акции из Саудовской Аравии с начала мая показали худшую динамику в мире

Фондовый рынок Саудовской Аравии демонстрирует худшие мировые результаты в мае. Рынок опасается, что падение нефтяных цен приведет к сокращению в королевстве вложений в мегапроекты, пишет Bloomberg.

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Фондовый рынок

Индекс Tadawul All Share в мае упал на 6,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов к закрытию 27 мая. Это самое сильное падение среди 92 глобальных индексов, отслеживаемых Bloomberg.

При этом саудовский рынок находится в минусе уже четвертый месяц подряд, что стало самым длительным периодом снижения с 2014 года. В то же время общий тренд на рынках развивающихся стран положительный. Так, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets показывает лучший месяц с сентября 2025 года и самую продолжительную серию роста почти за год. С начала месяца индикатор вырос на 4,6%.

Основная причина негативных настроений на фондовом рынке Саудовской Аравии — падение мировых цен на нефть. В начале апреля нефтяные котировки упали до минимума за четыре года ($58,4 за баррель Brent), а перспективы остаются неопределенными из-за торговых войн и роста добычи в странах ОПЕК+, подчеркивает Bloomberg.

Это, как пишет агентство, усиливает давление на бюджет королевства, которое в первом квартале зафиксировало самый высокий дефицит с конца 2021 года.

«Существуют опасения, что сокращение нефтяных доходов может негативно сказаться на рынке крупных проектов», — отмечает Джунаид Ансари из Kamco Invest в Кувейте. Эксперт подразумевает государственные инфраструктурные проекты, где основным инвестором выступает саудовское правительство.

По его мнению, такие настроения на рынке сохранятся из-за ожидания дальнейшего давления на нефтяные цены.

Падение затронуло практически все секторы саудовского фондового рынка. По данным Bloomberg, в мае рост показали лишь 23 из 253 компаний индекса Tadawul. Наибольшее негативное влияние на индекс оказали крупнейший банк королевства Al Rajhi Bank и энергетическая компания ACWA Power.

По данным Bloomberg Economics и аналитика Зиада Дауда, нынешняя стоимость нефти ($65 за баррель) существенно ниже необходимой для покрытия государственных расходов королевства ($96−113 за баррель). Это самые высокие значения с 2016 года, когда Саудовская Аравия запустила программу по уменьшению нефтезависимости «Видение Саудовской Аравии 2030».

Управляющий фондом в Fiera Capital Доминик Бокор-Ингрэм считает, что сроки реализации некоторых мегапроектов могут быть перенесены из-за финансовых ограничений. Это может ухудшить его позитивный взгляд на Tadawul. Эксперт добавляет, что уровень безубыточности для нефти, необходимый саудовской экономике, выше, чем у региональных конкурентов.

«Низкие цены на нефть создают для них препятствие и вынуждают страну принимать решения по распределению капитала, которые не потребовались бы при ценах около $100», — подчеркивает Бокор-Ингрэм.

Goldman Sachs предупредила в прошлом месяце, что бюджетный дефицит Саудовской Аравии в этом году может увеличиться до $67 млрд. Это может привести к увеличению займов правительства и сокращению расходов на планы экономического развития.

Тем не менее Бокор-Ингрэм сохраняет оптимистичный долгосрочный взгляд на саудовский фондовый рынок. Он полагает, что программа «Видение Саудовской Аравии 2030» продолжит привлекать инвесторов. Учитывая потенциал трансформации экономики, «игнорировать саудовский рынок для инвестора в развивающиеся рынки было бы слишком рискованно», — резюмирует он.

В 2023 году ненефтяной сектор экономики Саудовской Аравии впервые достиг 50% ВВП, а нефтяной сектор занимал примерно 30% ВВП. Согласно плану развития страны «Видение Саудовской Аравии 2030», через пять лет доля нефтяного сектора в ВВП должна снизиться до 24−26%.

В 2024-м объем производства в ненефтяном секторе Саудовской Аравии вырос на 4,3% в годовом выражении, тогда как в нефтегазовом упал на 4,5% — в общем ВВП страны за последний год поднялся на 1,3%. За последние годы быстрее всего из ненефтяного сектора росли розничная торговля и гостиничный бизнес.

По данным Центрального банка королевства, доля расходов домохозяйств на питание вне дома, отдых и развлечения поднялась с 12% в 2017 году до почти 20% в 2024 году.