Сыновья Трампа спрогнозировали биткоин по $170 000

Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп предсказали рост цифрового золота до $170 000 к концу 2026 года. Заявление прозвучало на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, пишет Forklog.

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Детали

Эрик добавил, что спрос на биткоин превышает предложение. «0,1 BTC скоро будет целым состоянием», — отметил он.

Братья связаны с криптопроектами: децентрализованной платформой World Liberty Financial и майнинговой компанией American Bitcoin. Последняя планирует выход на биржу через SPAC-слияние в III квартале.

По словам Эрика, интерес к криптоиндустрии у семьи пробудил Майкл Сэйлор. Основатель Strategy советовал Трампам «повторить его стратегию» и даже предлагал заложить курорт Мар-а-Лаго для инвестиций в первую криптовалюту.

Эрик отметил, что все больше институциональных инвесторов, включая «королевские семьи» и «частные офисы», разрабатывают стратегии биткоин-резервов. Он подчеркнул глобальный характер этого тренда, охватывающий Ближний Восток, Африку и Азию.

По словам Эрика, его интерес к криптовалютам возник после проблем с традиционной финансовой системой, включая блокировку счетов. Он назвал ее «коррумпированной» и «используемой как оружие». По его мнению, цифровые активы делают систему дешевле, быстрее, безопаснее, прозрачнее и функциональнее, являясь средством против коррупции.

Напомним

29 мая Trump Media & Technology Group, материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social разместит обыкновенные акции на ~$1,5 млрд и обеспеченные конвертируемые облигации на $1 млрд. Средства пойдут на создание биткоин-казначейства.