В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 3 копейки. Евро потерял 15 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.
Курс валют на 29 мая: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро на 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке потерял 18 копеек, а в продаже 10 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,77 грн. Евро покупают за 46,60 грн., а продают за 47,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 46,98−47,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,53−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,82−46,85 грн/евро.
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Источник: Минфин
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