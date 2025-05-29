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29 мая 2025, 10:11 Читати українською

Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа «быстро и тихо»

Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа «быстро и тихо», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа «быстро и тихо», сообщает Reuters со ссылкой на источники.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиО его уходе объявлено вечером 28 мая, у Маска не было официального разговора с Трампом перед этим, рассказали собеседники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

О его уходе объявлено вечером 28 мая, у Маска не было официального разговора с Трампом перед этим, рассказали собеседники.

Сам предприниматель в Х написал, что его работа госслужащим «подходит к концу», и поблагодарил главу Белого дома за «возможность сократить неэффективные расходы».

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам: этот парень, — этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина, хотя я купил одну», — говорил Трамп о Маске.

Хотя обстоятельства отставки Илона Маска пока неясны, он уходит через день после того, как раскритиковал законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, обещанные Трампом во время предвыборной кампании, отмечает агентство. По его мнению, документ подрывает работу DOGE.

По словам источника, некоторые высокопоставленные чиновники, включая заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, были раздражены комментариями Маска, отмечает Reuters. Агентство также связывает уход бизнесмена со снижением его рейтинга.

Шаги, предпринятые им во главе DOGE, в том числе массовые увольнения госслужащих, вызвали много критики. По США и всему миру прокатились масштабные протесты против Tesla из-за его деятельности.

По данным Reuters, администрации Трампа и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тыс. человек из 2,3 млн федеральных служащих, в основном за счет угроз увольнением, выкупов и предложений о досрочном выходе на пенсию.

У Маска также возникали конфликты с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом, напоминает Reuters.

Маск на фоне падения акций Tesla говорил, что сосредоточится на управлении компанией и в будущем будет тратить «гораздо меньше» времени на политику, поскольку, по его мнению, и так сделал уже достаточно. Маск является генеральным директором Tesla с 2008 года и ее крупнейшим акционером с долей 13%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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