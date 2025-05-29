За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1050 оккупантов.
Потери врага за 28 мая: 1050 российских оккупантов и 81 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 984940 (+1050) человек,
- танков — 10864 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 22645 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 28386 (+31) ед,
- РСЗО — 1397 (+0) ед,
- средства ПВО — 1171 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37999 (+81),
- крылатые ракеты — 3265 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50015 (+56) ед,
- специальная техника — 3902 (+0)
Источник: Минфин
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