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29 мая 2025, 11:15 Читати українською

Финансовые компании сокращают кредитование, в то же время растет факторинг и активы ломбардов

В течение первого квартала 2025 года рисковые страховщики нарастили премии, вместе с тем премии по страхованию жизни сократились. Кредитные союзы и финансовые компании уменьшили объемы новых кредитов, возросли объемы факторинга и активов ломбардов. Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора.

В течение первого квартала 2025 года рисковые страховщики нарастили премии, вместе с тем премии по страхованию жизни сократились.
Фото: depositphotos

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Как изменились объемы активов

Общие объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в I квартале 2025 года увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,6% в годовом исчислении. Доля активов небанковских финансовых учреждений под наблюдением НБУ в активах финансового сектора в I квартале выросла до 10,3%.

Страховщики

В I квартале активы рисковых страховщиков увеличились на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16% в годовом исчислении, а страховщиков жизни — на 3% и 12% соответственно.

Страховые премии рисковых страховщиков выросли, вместе с тем премии по страхованию жизни традиционно для начала года сократились.

Чистая прибыль рисковых страховщиков в I квартале составила 0,95 млрд грн, а рентабельность капитала незначительно увеличилась — до 5,2%. Финансовый результат страховщиков жизни остался на уровне аналогичного периода в прошлом году и составил 0,25 млрд грн.

По итогам I квартала три страховщика нарушали требования к капиталу платежеспособности (SCR) или минимальному капиталу (MCR), однако доля нарушителей в активах составила всего 1%.

Кредитные союзы

В I квартале продолжалось медленное уменьшение объема активов и количества кредитных союзов, прежде всего фондирующихся из дополнительных паевых взносов.

Объем новых кредитов уменьшился, что повлияло на сокращение кредитного портфеля, однако его качество улучшилось.

Кредитные союзы остались операционно убыточными, поэтому сегмент закончил отчетный квартал с чистым убытком.

К началу апреля шесть союзов нарушили норматив достаточности регулятивного капитала, три союза с лицензией на привлечение депозитов также не соблюдали норматив Н2, еще четыре таких союза не имели должного запаса ликвидности. Нарушители должны представить и выполнять план восстановления финансового положения.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний в I квартале снизился на 1,2% до уровня предыдущего квартала, однако увеличился на 2,3% в годовом измерении. Объемы предоставленных кредитов и финансового лизинга уменьшились, зато выросли объемы факторинга.

Доходы в I квартале получили 80% учреждений. Почти половину прибыли сегмента по-прежнему обеспечило ЧАО «Укрфинжилье» — оператор программы «єОселя» (за счет выплат за ОВГЗ в капитале).

Число компаний-нарушителей пруденциальных нормативов сократилось с 32 до 7 за квартал. Продолжается проверка источников увеличения размера капитала финансовыми учреждениями, которые нарастили объемы собственных средств на выполнение регуляторных требований. Не устраняющие нарушения компании покидают рынок.

Объемы активов ломбардов в I квартале увеличились на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 19,6% в годовом исчислении. Доходы от предоставления финансовых услуг повысились, поэтому сегмент был прибыльным.

Источник: Минфин
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