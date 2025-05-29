МВФ согласовал $120 млн для Сальвадора в рамках кредитного соглашения

Международный валютный фонд и правительство Сальвадора достигли предварительного согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы расширенного финансирования, которое длится 40 месяцев. После утверждения исполнительным советом МВФ страна получит около $120 млн, пишет Incrypted.

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«Большинство целей программы, установленных для первого пересмотра, было легко достигнуто, а внедрение структурных показателей прогрессирует хорошо», — говорится в совместном заявлении заместителя директора департамента Западного полушария Родриго Кубедду и руководителя миссии МВФ в Сальвадоре Рауля Торреса.

Несмотря на достигнутое соглашение с МВФ, Сальвадор продолжает наращивать свои запасы биткоинов, что потенциально противоречит условиям кредитной программы на $3,5 млрд.

В МВФ официально заявили, что «усилия будут продолжаться, чтобы обеспечить неизменность объема биткоинов во владении правительства Сальвадора», имея в виду, что государственные структуры не должны покупать больше криптовалюты согласно условиям договоренности.

Также предусмотрен выход государственного сектора по участию в приложении Chivo до конца июля.

Отметим, что в марте этого года правительство президента Найиба Букеле согласилось на кредитную программу МВФ, включавшую требование отменить статус биткоина как обязательного платежного средства, то есть бизнес больше не обязан его принимать. Другое требование — запрет на добровольное накопление биткоина государственным сектором.

Впрочем, правительство Букеле демонстрирует другое. С 4 марта (дата обнародования условий) официальный криптогаманец Сальвадора увеличился с 6 101,15 BTC до 6 190,18 BTC, что по состоянию на момент написания составляет примерно $674 млн.

Вместе с тем МВФ отметил уменьшение инфляции, дефицита счета текущих операций и рост доверия к экономике страны, несмотря на внешние вызовы.

«Своевременное внедрение антикоррупционного закона и усиление прозрачности — ключ к долговременной финансовой стабильности», — подчеркнул МВФ.

Напомним

В январе 2025 года для получения кредита от международного финансового учреждения Сальвадор внес поправки в законодательство и исключил требование об обязательном приеме биткоина частными компаниями.