Налоговая предупредила о новой волне фейковых писем

Государственная налоговая служба Украины фиксирует новую волну массового распространения фейковых электронных писем от ее имени. Об этом сообщил глава ГНСУ Руслан Кравченко.

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«Фиксируем новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. За последнюю неделю это уже вторая такая волна. Уже получили сигналы об этом от плательщиков ряда регионов», — написал он.

«ГНС не имеет отношения к такой рассылке! Вложение в письмах содержит вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. После перехода запускается программное обеспечение, предоставляющее удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам», — предупредил Кравченко.

«Все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя „tax.gov.ua“ после символа „@“. Советуем не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Есть сомнения в происхождении письма — обращайтесь напрямую в налоговую», — добавил он.