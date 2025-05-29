Зона свободной торговли между Украиной и ЕС продолжит действовать с 6 июня — Шмигаль

Угроз восстановления Европейским Союзом квот на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины нет. Квоты в торговле с ЕС будут действовать до внесения изменений в Соглашение об ассоциации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с главой правительства Финляндии Петтери Орпо, сообщает Укринформ.

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Что известно

«Очень важно, что у Украины до войны, до начала масштабного вторжения, с Европой уже действовала зона свободной торговли. С 6 июня она и продолжит действовать», — проинформировал он.

Глава правительства напомнил, что Европейская комиссия и ЕС сделали беспрецедентный шаг, дав возможность Украине действовать вне квот, установленных до полномасштабного вторжения. Однако 5 июня эти условия завершают свое действие.

По словам премьер-министра, предварительно стороны договорились о том, что зона свободной торговли в объеме квот 7/12 будет действовать до момента внесения изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации.

«Поэтому мы понимаем, что этот семимесячный объем, который мы будем иметь в квотах, будет достаточным для того, чтобы Украина не почувствовала ухудшения тех условий, которые у нас были в течение предыдущих трех лет», — заверил Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что в настоящее время уже ведутся переговоры по внесению изменений в Соглашение.

«Я надеюсь, что мы совместно с Еврокомиссией в этом году наработаем и подпишем эти изменения. Соответственно, и украинский и европейский бизнес, уже имеющий подписанные контракты в пределах заключенных объемов и квот, не почувствует ухудшения», — подчеркнул он.

Глава Кабмина акцентировал, что Украина очень ответственно подходит к вопросу торговли с ЕС.

«Угрозы по состоянию на сегодняшний день относительно ухудшения условий в краткосрочной перспективе нет. Есть необходимость оперативно заключить и подписать изменения в Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», — добавил Шмыгаль.

В свою очередь премьер-министр Финляндии отметил, что ЕС должен найти справедливые условия для торговли с Украиной, чтобы таким образом поддерживать экономику государства.

«Я готов способствовать решению этого вопроса», — заявил Орпо.