Украина получит от Германии 5 млрд евро военной помощи

Германия предоставит Украине военную поддержку в 5 млрд евро , включая финансирование производства дальнобойного оружия, поставку систем ПВО, боеприпасов и медицинского оборудования. Об этом договорились министры обороны Борис Писториус и Рустем Умеров в ходе встречи в Берлине 28 мая, сообщило Минобороны Германии.

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Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия в Украине. Этот шаг позволит уже в этом году изготовить значительное количество таких систем, которые ВСУ смогут использовать через несколько недель без дополнительного обучения, говорится в сообщении.

Германия передаст Украине дополнительные пакеты боеприпасов для оружия, артиллерийские снаряды, наземные системы и стрелковое оружие. Немецкий оборонный концерн Diehl заключил контракт с Украиной на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов.

Для поддержки боеспособности ВСУ Германия будет финансировать ремонтные центры в Украине через совместное предприятие оборонных компаний обеих стран.

Также правительство ФРГ обеспечит финансирование большого числа спутниковой связи, что гарантирует его работу на длительный период, отметило Минобороны Германии.

Германия поддерживает украинскую систему военной связи и финансирует производство медицинского оборудования в Украине.

Писториус вместе с министром иностранных дел Иоганном Вадефулом планирует привлекать другие страны к усилению совместных усилий, в частности, в противовоздушной обороне.