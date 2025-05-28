К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 мая: евро упало на межбанке ниже 47 грн
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Открытие 28 мая
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Закрытие 28 мая
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Изменения
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41,59/41,65
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41,53/41,57
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6 /8
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47,02/47,08
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46,96/46,99
|
6/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 46,85 грн., а продают за 47,52 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,15−47,30 грн.
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Источник: Минфин
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