Компания GameStop купила BTC на $512 млн для создания биткоин-резерва. Об этом пишет Decrypt.
GameStop купила первые биткоины для своего резерва
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Что известно
Сеть магазинов видеоигр объявила о приобретении 4710 BTC. Деньги на биткоин-резерв привлекли еще в апреле через размещение конвертируемых облигаций на $1,5 млрд.
В марте CEO GameStop Райан Коэн намекал на такой шаг, появившись на фото вместе с соучредителем MicroStrategy Майклом Сейлором. Его компания является одним из крупнейших холдеров биткоина.
О GameStop
В январе 2021 хедж-фонды ставили против GameStop, ожидая, что цена акций упадет.
Розничные инвесторы из Reddit объединились, чтобы «насолить» фондам и массово начали скупать акции. Цена взлетела с примерно $17 до почти $500 за несколько недель.
Хедж-фонды понесли миллиардные убытки, а некоторые розничные инвесторы разбогатели. Это стало символом борьбы «маленьких» трейдеров против «китов».
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