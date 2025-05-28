GameStop купила первые биткоины для своего резерва

Компания GameStop купила BTC на $512 млн для создания биткоин -резерва. Об этом пишет Decrypt.

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Что известно

Сеть магазинов видеоигр объявила о приобретении 4710 BTC. Деньги на биткоин-резерв привлекли еще в апреле через размещение конвертируемых облигаций на $1,5 млрд.

В марте CEO GameStop Райан Коэн намекал на такой шаг, появившись на фото вместе с соучредителем MicroStrategy Майклом Сейлором. Его компания является одним из крупнейших холдеров биткоина.

О GameStop

В январе 2021 хедж-фонды ставили против GameStop, ожидая, что цена акций упадет.

Розничные инвесторы из Reddit объединились, чтобы «насолить» фондам и массово начали скупать акции. Цена взлетела с примерно $17 до почти $500 за несколько недель.

Хедж-фонды понесли миллиардные убытки, а некоторые розничные инвесторы разбогатели. Это стало символом борьбы «маленьких» трейдеров против «китов».