Украина с начала года направила на безопасность и оборону 765 миллиардов гривен

В январе-апреле 2025 года из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны направлено 765 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Расходы на оборону

Эти расходы составляют 64,5% общей суммы расходов общего фонда госбюджета. В частности, в апреле использовано 204,9 млрд грн.

Средства направлены на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение и другие расходы по обеспечению деятельности органов и формирований.