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28 мая 2025, 16:16 Читати українською

Кабмин обновляет систему оплаты труда таможенников

23 мая Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов». Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

23 мая Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов».

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Подробности

Зарплата таможенника состоит из должностного оклада, надбавок и премий. Совокупный размер основных надбавок (прибавки за выполнение особо важной работы, надбавки за персональную квалификацию и надбавки за выполнение личных ключевых показателей эффективности) не может превышать 90% должностного оклада.

Размер премий не может превышать 30% фонда должностного оклада в год.

Должностный оклад будет зависеть от объема профессиональных знаний и навыков (таможенных компетенций). Таможенные компетенции объединяются в группы по функциональному направлению (группы таможенных компетенций): административное руководство, таможенный контроль и таможенные формальности, таможенный аудит, таможенные платежи, противодействие таможенным правонарушениям, ИТ, правовое обеспечение и т. д.

Размеры должностных окладов по должностям, отнесенным к группам таможенных компетенций с большими требованиями к знаниям и навыкам таможенников, будут больше, чем размеры должностных окладов по равнозначным должностям, но в группах таможенных компетенций, где требования к знаниям и навыкам таможенников меньше.

То есть должностной оклад будет зависеть от объема требований к должности, а не от принадлежности к конкретному структурному подразделению.

В структурном подразделении по одному функциональному направлению могут быть одновременно должности, требующие высокого уровня знаний и навыков, и должности, требующие меньшего уровня.

В таможнях эта градация будет реализована из-за наличия должностей главного, старшего и государственного инспектора. В аппарате Гостаможслужбы из-за градации профессиональных уровней для должности главного государственного инспектора: высокий уровень (30% от количества), средний (50%) и базовый (20%).

В целом аппарат Гостаможслужбы и таможни на 70% состоят из должностей инспекторов. Для руководящих должностей в аппарате Гостаможслужбы и таможнях, которых не может быть более 30%, также вводится подход по оплате труда, зависящий от группы таможенных компетенций, к которой отнесена такая руководящая должность.

Высший уровень должностного оклада предусматривается для инспекторов в профильных для Гостаможслужбы группах таможенных компетенций (таможенный контроль и оформление, аудит, предотвращение таможенных правонарушений и т. п.), ниже — в группах таможенных компетенций организационного и хозяйственного обеспечения (в частности, правовое, финансовое, кадровое, материально-техническое).

В то же время новая система оплаты труда учитывает тот факт, что в подразделениях правового, кадрового, организационного обеспечения аппарата Гостаможслужбы также есть должности, требующие не меньшего профессионального уровня таможенников, чем в профильных для Гостаможслужбы подразделениях, а в профильных подразделениях аппарата Гостаможслужбы могут быть должности, не требующие высоких профессиональных знаний.

Поэтому в аппарате Гостаможслужбы система должностных окладов установлена главным образом так, что должностные оклады таможенников высшего профессионального уровня группы таможенных компетенций с меньшим объемом требований все равно выше должностных окладов таможенников со средним и базовым профессиональным уровнем даже в группах таможенных компетенций с большими требованиями к работнику.

Простыми словами на примере, должностные оклады 30% главных государственных инспекторов высшего профессионального уровня юридической службы будут выше, чем должностные оклады 70% работников (среднего и базового уровня) в подразделении по организации выполнения таможенных формальностей или организации взимания таможенных платежей.

В таможнях уровень должностных окладов зависит в основном от группы таможенных компетенций и уровня должности. Большие должностные оклады соответствуют группам таможенных компетенций по функциональным направлениям таможенного контроля и таможенного оформления, взимания таможенных платежей, противодействия таможенным правонарушениям.

Примеры

  • В 2025 году должностной оклад Председателя Гостаможслужбы составит 90,2 тыс. грн, начальника таможни — 54,1 тыс. гривен

  • В таможнях должностные оклады по должностям главных государственных инспекторов организационного и хозяйственного обеспечения составят 25,3 тыс. грн, по должностям главных государственных инспекторов таможенного контроля и таможенного оформления — 29,8 тыс. грн. гривен. В аппарате Гостаможслужбы — 29,4 тыс. и 36,8 тыс. грн. грн соответственно.

  • В Гостаможслужбе должностной оклад главного государственного инспектора высокого профессионального уровня в подразделении управления персоналом будет составлять 34,9 тыс. гривен. При этом средний и базовый показатели в подразделении осуществления таможенного контроля и таможенного оформления, которое является профильным для Гостаможслужбы, будут ниже и составят 33,7 тыс. и 30,5 тыс. грн. грн соответственно, а выше составит 36,8 тыс. грн. гривен.

  • Следует отметить, что, учитывая критическую роль ИТ-систем (анализ рисков, автоматизация процессов таможенного оформления), оклады для отдельных ИТ-специалистов и специалистов по кибербезопасности на 35−45% выше, чем в других группах.

Размер должностных окладов работников таможенных органов Украины непосредственно привязан к прожиточного минимума для трудоспособных лиц, устанавливаемого законом на 1 января соответствующего года. Динамика роста этого показателя, а значит и заработной платы, зависит от финансовых возможностей государственного бюджета и общего экономического развития страны.

В то же время установленный механизм начисления надбавок и премирования позволяет даже при наличии ограничений фонда оплаты труда улучшить материальную мотивацию сотрудников с высокой результативностью и уровнем знаний.

Опубликование указанных изменений ожидается 31 мая 2025, а с июня этого же года руководители должны классифицировать должности по утвержденному алгоритму и ввести новую систему оплаты труда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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