Налоговая оштрафовала продавцов торговли табаком более чем на 116 млн грн

За четыре месяца 2025 года ГНС провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями. По их результатам начислили штрафные санкции на 116,2 млн грн. Это на 87,7% больше, чем в прошлом. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

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Кроме того, налоговики инициировали изъятие табачной продукции более чем на 20 млн грн.

Показательные кейсы:

в Житомирской области во время проверки магазинов, принадлежащих одному из ФЛП, установили многочисленные факты продажи табачных изделий без использования РРО/ПРРО. Предприниматель получил штраф — более 600 тысяч. грн;

в Хмельницкой области ГНС совместно с правоохранителями разоблачили лиц, которые незаконно производили и продавали сигареты. Этих нарушителей ожидает штраф в размере почти 900 тысяч. гривен.

«Штрафы — это не только о наказании. Наша задача — реализовывать не точечные меры, а системно противодействовать теневому обращению подакцизной продукции. В первую очередь, речь идет о предупреждении схем уклонения от уплаты налогов и создании равных условий работы для всех участников рынка», — сказал Глава ГНС.