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28 мая 2025, 15:30 Читати українською

XYZ может вырасти после листинга- аналитик, также оптимистично настроен к HYPE и AAVE

Отраслевой эксперт прогнозирует значительный рост XYZ после выхода на рынок. Тот же аналитик оптимистично смотрит на HYPE и AAVE в текущей фазе торговли. Могут ли эти цифровые активы оказаться на пороге значительного роста? Узнайте подробности этого оптимистичного прогноза в статье ниже.

Отраслевой эксперт прогнозирует значительный рост XYZ после выхода на рынок.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовы к огромной прибыли

XYZVerse ($XYZ) привнес в нишу мемкоинов совершенно новую концепцию, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто очередной токен, а растущее сообщество, объединенное страстью к спорту.

С смелой концепцией Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил звание Лучшего нового мем-проекта.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком отличия для тех, кто живет спортом и криптовалютами.

$XYZ уже доступен до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, и токен можно приобрести по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: 0,0001

Текущая цена: 0,003333

Следующий этап: 0,005

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет размещен на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительную продажу.

На данный момент инвестировано более 13 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой цене в ходе предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в ходе предварительной продажи. Ранние покупатели получают самые низкие цены, максимально увеличивая свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предварительной продаже $XYZ сейчас и посмотрите, как ваши центы превратятся в миллионы!

Hyperliquid: новая волна в децентрализованной торговле

Hyperliquid встряхивает мир децентрализованных финансов своей инновационной блокчейн-платформой. Созданная с нуля, она представляет собой новый блокчейн Layer 1, в котором все основано на скорости и эффективности. В его основе лежит механизм консенсуса HyperBFT, который обеспечивает быстрое завершение транзакций и высокий уровень безопасности.

Отличительной особенностью Hyperliquid являются децентрализованные услуги бессрочной биржи. Она позволяет пользователям торговать бессрочными фьючерсами напрямую на своей собственной блокчейне без каких-либо комиссий за газ. Это означает более быстрые и дешевые транзакции для всех участников.

Еще одной уникальной особенностью является полностью ончейн-бук заказов. Большинство децентрализованных бирж используют офчейн-методы для управления сделками, но Hyperliquid хранит все данные на блокчейне. Такой подход повышает прозрачность и безопасность, поскольку все транзакции открыты и поддаются проверке. Команда Hyperliquid состоит из выпускников таких ведущих учебных заведений, как Гарвард, Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт, что обеспечивает ей богатый багаж знаний и опыта. Будучи самофинансируемой, она сохраняет полный контроль над своей концепцией и направлением развития. На рынке, где ценятся скорость, низкие затраты и прозрачность, Hyperliquid выделяется как многообещающая платформа, за которой стоит следить.

Aave Simplified: мгновенные займы и будущее криптовалютного кредитования

Представьте, что вы можете одалживать или брать в долг деньги без банков и посредников. Aave делает это возможным на Ethereum. Это платформа, где пользователи могут одалживать, брать в долг и зарабатывать проценты на своих криптоактивах. Используя смарт-контракты, она обеспечивает безопасные и прозрачные транзакции. Когда вы одалживаете, вы получаете aTokens, которые представляют ваш депозит и накапливают проценты.

Aave выделяется своими флэш-кредитами — мгновенными кредитами без залога, которые должны быть погашены в течение нескольких секунд. Эта уникальная функция открывает новые возможности в сфере децентрализованных финансов. Токен AAVE добавляет дополнительную ценность, предлагая такие преимущества, как снижение комиссий и право голоса при обновлении платформы. Пользователи также могут ставить AAVE для поддержки безопасности системы и потенциально зарабатывать вознаграждения. Благодаря ограниченному предложению и функциям, которые снижают обращение токенов, AAVE привлекает внимание. По мере роста децентрализованных финансов инновации Aave делают его заметным игроком на текущем рынке криптовалют.

Заключение

Хотя HYPE и AAVE являются многообещающими, XYZVerse (XYZ) выделяется как пионерский спортивный мемкоин, объединяющий фанатов и стремящийся к массовому росту с помощью экосистемы, управляемой сообществом.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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