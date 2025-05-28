Цена на черешню в Украине достигла десятилетнего максимума

Несмотря на недавнее снижение цены на черешню с 200 до 150 гривен за килограмм за два дня, ее стоимость остается рекордно высокой за последние десять лет из-за погодных условий. Об этом пишет EastFruit со ссылкой на данные мониторинга оптового рынка «Шувар».

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Сравнение цен

Для сравнения, 27 мая 2024 года черешня стоила 135 гривен за килограмм, в 2020 году — 60 гривен, в 2019 году — 35 гривен, а в 2016 году — всего 25 гривен за килограмм.

Причины роста стоимости

Эксперты объясняют высокие цены весенними заморозками во время цветения косточковых культур и аномально холодной погодой в мае 2025, что задержало созревание урожая примерно на три недели. По данным Укргидрометцентра, вторая декада мая стала одной из самых холодных за 30 лет, со средней температурой на 4−6 °С ниже нормы.

Еще неделю назад на рынках Украины была доступна только импортная черешня, которая стоила от 1200 до 1500 гривен за килограмм.