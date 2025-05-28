Cтартап Маска Neuralink оценили в $9 млрд

Компания Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроинтерфейсы, привлекла $600 млн инвестиций при оценке в $9 млрд до поступления этих средств, пиш е т Semafor со ссылкой на источники.

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Что известно

За прошедший период компания успешно имплантировала три чипа в мозг пациентов с параличом или нарушениями речи. Последним стал немой мужчина из Аризоны с боковым амиотрофическим склерозом, который в прошлом месяце опубликовал видео в соцсети X, демонстрируя способность говорить с помощью нейроимпланта.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщало о планах Neuralink привлечь $500 млн при оценке $8,5 млрд. Руководитель компании Джаред Бирхолл, который одновременно возглавляет инвестиционный офис Маска, не ответил на запрос о комментариях.

Стоимость активов мультимиллиардера значительно выросла за последние четыре года, хотя Neuralink считается лишь небольшим активом в его бизнес-империи.

Для сравнения SpaceX привлекала средства при оценке $180 млрд в августе, но уже к декабрю 2024 года на вторичном рынке ее стоимость достигла $350 млрд.

Последний крупный проект Маска xAI был оценен в $80 млрд при слиянии с X, создав объединенную структуру стоимостью $113 млрд, уточнило издание.