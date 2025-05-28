Немецкий DAX достиг рекорда на фоне ослабления тарифного напряжения

В среду индекс DAX Франкфуртской фондовой биржи поднялся до уровня около 24315, демонстрируя рост третий день подряд. Это новый рекорд. Об этом пишет TE.

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Причины роста

Оптимизм на рынке обусловлен ослаблением торговых напряжений между США и ЕС. Президент Дональд Трамп положительно оценил прогресс в переговорах, а ЕС согласился ускорить диалог после того, как Трамп перенес введение 50% тарифов с 1 июня на 9 июля.

Ожидание инвесторов

Инвесторы сосредоточились на данных о рынке труда Германии, которые должны быть обнародованы позже, что может повлиять на дальнейшую динамику индекса.

Корпоративные лидеры

Среди компаний наибольший рост показали акции оборонного сектора, в частности Rheinmetall, а также автопроизводители.