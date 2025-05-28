В среду индекс DAX Франкфуртской фондовой биржи поднялся до уровня около 24315, демонстрируя рост третий день подряд. Это новый рекорд. Об этом пишет TE.
Немецкий DAX достиг рекорда на фоне ослабления тарифного напряжения
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Причины роста
Оптимизм на рынке обусловлен ослаблением торговых напряжений между США и ЕС. Президент Дональд Трамп положительно оценил прогресс в переговорах, а ЕС согласился ускорить диалог после того, как Трамп перенес введение 50% тарифов с 1 июня на 9 июля.
Ожидание инвесторов
Инвесторы сосредоточились на данных о рынке труда Германии, которые должны быть обнародованы позже, что может повлиять на дальнейшую динамику индекса.
Корпоративные лидеры
Среди компаний наибольший рост показали акции оборонного сектора, в частности Rheinmetall, а также автопроизводители.
Источник: Минфин
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