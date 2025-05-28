Ощадбанк выдал 10 млрд грн кредитов по программе «єОселя»

Ощад достиг исторического рубежа в реализации государственной программы доступного жилья «єОселя», побил отметку в 10 миллиардов гривен выданных кредитов. Всего банк предоставил 6 358 кредитов. Их средняя сумма составляет 1,6 млн грн.

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Подробности

Ощад уделяет особое внимание поддержке граждан общественно важных профессий и приоритетных категорий, прежде всего, военнослужащих и представителей силовых структур — они составляют 57% всех клиентов по программе. Еще 8% заемщиков — это педагоги, столько же — медицинские работники, а 3% — внутренне перемещенные лица.

Демографический портрет

Демографический портрет клиентов Ощада свидетельствует об активном участии молодежи: средний возраст заемщика — 34 года, а самая активная возрастная категория — 26−35 лет, на которую приходится 45% всех клиентов. Мужчины составляют 65% заемщиков, женщины соответственно 35%. Благодаря кредитованию Ощадбанк в рамках этой программы жильем уже обеспечено более 4 тысяч детей.

Где выдано больше кредитов

Наибольшее количество кредитов выдано в Киевской области: 1327 кредитов (20,9%), в Киеве: 1221 кредитов (19,2%), в Черниговской: 449 (7,1%), Одесской: 326 (5,1%) и Львовской 311 (4,9%) областях соответственно.

Характеристики приобретенного жилья демонстрируют ориентацию на нужды семей: средняя площадь квартиры составляет 57,1 кв. м, а средняя стоимость объекта — 2,15 млн грн. В расчете на одного члена семьи площадь жилья равна 27,17 кв. м. Наибольшую часть клиентов составляют семьи с одним ребенком (31,6%), чуть меньше — бездетные семьи (28,5%), семьи с двумя детьми (23,9%) и многодетные (15,9%).

Кроме этого, Ощад сотрудничает с областными администрациями: региональные программы компенсируют часть первоначального взноса или полностью процентную ставку по ипотечным кредитам. Такими программами уже охватили 466 клиентов, которым выданы кредиты на общую сумму 705,3 млн грн. Общая сумма компенсаций из областных бюджетов составляет 9,1 млн грн. Самые активные области по этому сотрудничеству — Одесская, Львовская, Черновицкая, Харьковская и Днепропетровская (в том числе Криворожский городской совет).

Банк сотрудничает с 31 аккредитованными застройщиками и имеет партнерские соглашения с 8 областными администрациями относительно дополнительной поддержки граждан.