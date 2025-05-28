В Украине ввели в эксплуатацию более 28 тысяч новых квартир

В первом квартале 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 28 432 новых квартир в жилых домах, из них 8 462 — в одноквартирных, а 19 970 — в многоквартирных. Об этом пишет Государственная служба статистики.

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Лидеры по количеству квартир

Больше всего жилья появилось в Киевской области — 5 472 квартиры, в городе Киеве — 4 076, Одесской области — 3 488, Львовской — 3 076 и Винницкой — 2 409. Меньше новых квартир зафиксировано в Херсонской (16), Донецкой (40), Николаевской (45).

Площадь нового жилья

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила около 2,3 миллиона квадратных метров, в том числе 1,15 миллиона — в одноквартирных домах. Жилая площадь достигла 1,04 миллиона квадратных метров. Самая большая площадь нового жилья пришлась на Киевскую область — более 444 000 квадратных метров, Киев — более 282 000, Одесскую область — более 199 000.

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