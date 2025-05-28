BlackRock прогнозирует рост акций компаний из сектора «чистой» энергетики

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Спрос на энергию будет расти, и «чистая» энергетика станет необходимой. При этом риски, связанные с тарифами и политикой, уже заложены в цены.

На первый взгляд, «чистая» энергетика в США оказалась одной из первых жертв смены политики и сокращения финансирования, но BlackRock утверждает, что она по-прежнему обещает стремительный рост на фондовом рынке.

Даже несмотря на усиленное внимание к «чистой» энергетике со стороны администрации Трампа и сокращение налоговых льгот в документе о бюджете, есть два фактора, которые должны удержать инвесторов в этом секторе.

Во-первых, спрос на энергию не снижается, и «чистая» энергетика будет нужна как никогда.

«США, вероятно, потребуется больше всего видов энергии для удовлетворения потребностей ИИ. По прогнозам отрасли, к 2030 году потребление электроэнергии в дата-центрах США вырастет на 50−200% — это серьезный скачок после 15 лет стабильного энергопотребления», — пишет BlackRock.

Иными словами, Вашингтон не может себе позволить урезать один из основных источников электроэнергии, если хочет сохранить лидерство в области искусственного интеллекта. По данным Управления энергетической информации США, до 2026 года основным драйвером роста станут солнечные электростанции. В 2024 году вместе с ветровой энергией солнечная генерация впервые превысила угольную долю в энергобалансе страны.

Во-вторых, по мнению BlackRock, возможные неблагоприятные факторы уже учтены в котировках акций «чистой» энергетики.

«В долгосрочной перспективе мы видим акции компаний „чистой“ энергетики готовыми к сильному росту. Проекты возобновляемой энергетики строятся быстро, а их оценки сейчас выглядят привлекательно: факторы, которые привели к недавнему падению — высокие процентные ставки, тарифы — уже учтены в ценах», — уверены в BlackRock.

Кроме того, BlackRock советует инвесторам обратить внимание на акции атомных энергетических компаний: фокус администрации Трампа на ядерной энергетике делает этот сектор перспективным.