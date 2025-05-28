BlackRock прогнозирует рост акций компаний из сектора «чистой» энергетики

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2025, 11:37 Читати українською

BlackRock прогнозирует рост акций компаний из сектора «чистой» энергетики

Инвестиционная компания BlackRock делает ставку на акции произволителей возобновляемой энергии и «чистой» энергетики, сообщает Business Insider.

Инвестиционная компания BlackRock делает ставку на акции произволителей возобновляемой энергии и «чистой» энергетики, сообщает Business Insider.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСпрос на энергию будет расти, и «чистая» энергетика станет необходимой.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спрос на энергию будет расти, и «чистая» энергетика станет необходимой. При этом риски, связанные с тарифами и политикой, уже заложены в цены.

На первый взгляд, «чистая» энергетика в США оказалась одной из первых жертв смены политики и сокращения финансирования, но BlackRock утверждает, что она по-прежнему обещает стремительный рост на фондовом рынке.

Даже несмотря на усиленное внимание к «чистой» энергетике со стороны администрации Трампа и сокращение налоговых льгот в документе о бюджете, есть два фактора, которые должны удержать инвесторов в этом секторе.

Во-первых, спрос на энергию не снижается, и «чистая» энергетика будет нужна как никогда.

«США, вероятно, потребуется больше всего видов энергии для удовлетворения потребностей ИИ. По прогнозам отрасли, к 2030 году потребление электроэнергии в дата-центрах США вырастет на 50−200% — это серьезный скачок после 15 лет стабильного энергопотребления», — пишет BlackRock.

Иными словами, Вашингтон не может себе позволить урезать один из основных источников электроэнергии, если хочет сохранить лидерство в области искусственного интеллекта. По данным Управления энергетической информации США, до 2026 года основным драйвером роста станут солнечные электростанции. В 2024 году вместе с ветровой энергией солнечная генерация впервые превысила угольную долю в энергобалансе страны.

Во-вторых, по мнению BlackRock, возможные неблагоприятные факторы уже учтены в котировках акций «чистой» энергетики.

«В долгосрочной перспективе мы видим акции компаний „чистой“ энергетики готовыми к сильному росту. Проекты возобновляемой энергетики строятся быстро, а их оценки сейчас выглядят привлекательно: факторы, которые привели к недавнему падению — высокие процентные ставки, тарифы — уже учтены в ценах», — уверены в BlackRock.

Кроме того, BlackRock советует инвесторам обратить внимание на акции атомных энергетических компаний: фокус администрации Трампа на ядерной энергетике делает этот сектор перспективным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами