Курс валют на 28 мая: евро в банках подешевел на 18 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро потерял 18 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 46,80 грн., а продают за 47,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 47,10−47,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,59−41,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,02−47,08 грн/евро.

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