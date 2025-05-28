Азиатские валюты снижаются на фоне укрепления доллара

Большинство азиатских валют незначительно снизились в среду, поскольку доллар укрепился на фоне позитивных экономических данных, в то время как внимание рынка сосредоточено на предстоящем аукционе по продаже самых долгосрочных облигаций Японии на фоне недавнего роста доходности. Об этом пишет investing.

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Инвесторы также оценивали данные по потребительской инфляции в Австралии, опубликованные в среду, и анализировали очередное снижение процентной ставки центральным банком Новой Зеландии.

Индекс USD, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,3% в азиатские часы торгов после значительного укрепления днем ранее.

Фьючерсы на Индекс USD также торговались с повышением на 0,3%.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что потребительские настроения в США в мае выросли значительно выше ожиданий.

Внимание на продаже 40-летних облигаций Японии на фоне роста доходности

Японская иена продолжила ослабление по отношению к доллару, пара USD/JPY выросла на 0,2% в среду. Накануне эта пара поднялась почти на 1%.

Это произошло после сообщения Reuters во вторник о том, что Министерство финансов Японии рассматривает возможность корректировки планов выпуска государственных облигаций на текущий финансовый год, потенциально сокращая продажи сверхдолгосрочных долговых обязательств.

Доходность 20-, 30- и 40-летних японских государственных облигаций достигла рекордных максимумов до публикации отчета, что было вызвано снижением спроса со стороны ключевых институциональных инвесторов, таких как страховые компании.

Теперь внимание полностью сосредоточено на аукционе по продаже самых долгосрочных облигаций Японии в среду.

Азиатские валюты снижаются

Пары USD/CNY (юань на внутреннем рынке) и USD/CNH (офшорный юань) обе выросли на 0,1% в среду.

Пара AUD/USD (австралийский доллар) практически не изменилась после сокращения ранних потерь, поскольку данные показали, что потребительская инфляция в стране в апреле оказалась выше ожиданий, что ставит под сомнение будущие снижения процентных ставок Резервным банком Австралии.

Между тем, Резервный банк Новой Зеландии в среду снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, на фоне глобальной торговой напряженности и сдержанного внутреннего роста.

Пара NZD/USD (новозеландский доллар) выросла на 0,4%.

В других регионах пара USD/KRW (южнокорейская вона) оставалась в основном стабильной, в то время как пара USD/SGD (сингапурский доллар) выросла на 0,1%.

Пара USD/INR (индийская рупия) выросла на 0,3%.