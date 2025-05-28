Азиатские валюты снижаются на фоне укрепления доллара

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2025, 10:47 Читати українською

Азиатские валюты снижаются на фоне укрепления доллара

Большинство азиатских валют незначительно снизились в среду, поскольку доллар укрепился на фоне позитивных экономических данных, в то время как внимание рынка сосредоточено на предстоящем аукционе по продаже самых долгосрочных облигаций Японии на фоне недавнего роста доходности. Об этом пишет investing.

Большинство азиатских валют незначительно снизились в среду, поскольку доллар укрепился на фоне позитивных экономических данных, в то время как внимание рынка сосредоточено на предстоящем аукционе по продаже самых долгосрочных облигаций Японии на фоне недавнего роста доходности.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инвесторы также оценивали данные по потребительской инфляции в Австралии, опубликованные в среду, и анализировали очередное снижение процентной ставки центральным банком Новой Зеландии.

Индекс USD, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,3% в азиатские часы торгов после значительного укрепления днем ранее.

Фьючерсы на Индекс USD также торговались с повышением на 0,3%.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что потребительские настроения в США в мае выросли значительно выше ожиданий.

Внимание на продаже 40-летних облигаций Японии на фоне роста доходности

Японская иена продолжила ослабление по отношению к доллару, пара USD/JPY выросла на 0,2% в среду. Накануне эта пара поднялась почти на 1%.

Это произошло после сообщения Reuters во вторник о том, что Министерство финансов Японии рассматривает возможность корректировки планов выпуска государственных облигаций на текущий финансовый год, потенциально сокращая продажи сверхдолгосрочных долговых обязательств.

Доходность 20-, 30- и 40-летних японских государственных облигаций достигла рекордных максимумов до публикации отчета, что было вызвано снижением спроса со стороны ключевых институциональных инвесторов, таких как страховые компании.

Теперь внимание полностью сосредоточено на аукционе по продаже самых долгосрочных облигаций Японии в среду.

Азиатские валюты снижаются

Пары USD/CNY (юань на внутреннем рынке) и USD/CNH (офшорный юань) обе выросли на 0,1% в среду.

Пара AUD/USD (австралийский доллар) практически не изменилась после сокращения ранних потерь, поскольку данные показали, что потребительская инфляция в стране в апреле оказалась выше ожиданий, что ставит под сомнение будущие снижения процентных ставок Резервным банком Австралии.

Между тем, Резервный банк Новой Зеландии в среду снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, на фоне глобальной торговой напряженности и сдержанного внутреннего роста.

Пара NZD/USD (новозеландский доллар) выросла на 0,4%.

В других регионах пара USD/KRW (южнокорейская вона) оставалась в основном стабильной, в то время как пара USD/SGD (сингапурский доллар) выросла на 0,1%.

Пара USD/INR (индийская рупия) выросла на 0,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами